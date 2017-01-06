Водитель нижегородской "маршрутки" подозревается в изнасиловании девушки-кондуктора

Водитель маршрутного такси из Нижнего Новгорода подозревается в изнасиловании девушки-кондуктора. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 11 января 2017 года.
Следователи полагают, что 47-летний подозреваемый совершил это преступление днем 28 декабря 2016 года, находясь в нетрезвом виде в доме на ул. Баумана Ленинского района. По версии следствия, он сначала избил 21-летнюю девушку, которая работала кондуктором в том же автобусе, водителем которого являлся подозреваемый. После избиения мужчина изнасиловал потерпевшую
Девушка смогла позвонить по телефону своему знакомому, попросить его о помощи и сообщить адрес, по которому она находилась. Тот приехал за подругой и вызвал правоохранителей, которые задержали мужчину.
В настоящее время в отношении водителя маршрутного такси возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Свою вину в этом он не признал.
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