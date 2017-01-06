Женщина в Нижегородской области приговорена к восьми годам колонии за убийство сожителя кочергой Происшествия

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Суд установил, что обвиняемая 33-летняя жительница с. Паново Шатковского района совершила это



Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Женщина в Нижегородской области приговорена к восьми годам колонии за убийство сожителя кочергой. Об этом сообщает СУ СКР по региону 11 января 2017 года.Суд установил, что обвиняемая 33-летняя жительница с. Паново Шатковского района совершила это преступление у себя дома вечером 1 мая 2016 года в ходе ссоры со своим 51-летним гражданским мужем. Она нанесла сожителю не менее 11 ударов кочергой по голове, после чего ушла из дома к приятелю. От полученных повреждений сожитель скончался.Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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