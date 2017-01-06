Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год Экономика

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижний Новгород не вошел в федеральную программу субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. Перечень субсидируемых маршрутов опубликован на сайте Росавиации.



Среди городов Приволжского федерального округа в таблице маршрутов фигурируют только Казань, Киров, Пермь и Уфа, при этом внутриокружных рейсов нет. Всего в перечень вошли 102 маршрута.



Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Росавиации, объем финансирования программы на 2017 год утвержден в сумме 3,7 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем в 2016 году. Собеседник агентства пояснил, что в первую очередь в перечень маршрутов включались рейсы в труднодоступные районы страны, на субсидирование которых было распределено около 85% средств. Во вторую очередь одобрялись только соответствующие новым требованиям заявки. "Ранее для того, чтобы Росавиация заключила договор о выполнении полетов, от авиакомпании и региона было необходимо предоставление гарантийного письма о субсидировании. В июле 2016 года правила изменились. Гарантийные письма больше не принимаются. Теперь необходимо предоставление копии нормативного правового акта субъекта РФ о выделении субсидии на конкретные маршруты. По Нижнему Новгороду документов предоставлено не было", - отметили в Росавиации. Согласно информации, совершать перелеты в другие регионы из Нижнего Новгорода планировали "Руслайн", "ЮВТ Аэро", "Саратовские авиалинии", "Комиавиатранс" и "ЮТэйр".



Как сообщил собеседник агентства, внесение изменений в таблицу маршрутов возможно в течение года. "Случается, что некоторые рейсы выбывают и образуется экономия средств. Если она достаточна для того, чтобы добавить новые маршруты, собирается комиссия и рассматривает новые заявки. Но, опять же, в первую очередь все равно рассматриваются труднодоступные регионы", - заключил собеседник агентства.



Напомним, в 2016 году из федбюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород не вошел в федеральную программу субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. Перечень субсидируемых маршрутов опубликован на сайте Росавиации.Среди городов Приволжского федерального округа в таблице маршрутов фигурируют только Казань, Киров, Пермь и Уфа, при этом внутриокружных рейсов нет. Всего в перечень вошли 102 маршрута.Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Росавиации, объем финансирования программы на 2017 год утвержден в сумме 3,7 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем в 2016 году. Собеседник агентства пояснил, что в первую очередь в перечень маршрутов включались рейсы в труднодоступные районы страны, на субсидирование которых было распределено около 85% средств. Во вторую очередь одобрялись только соответствующие новым требованиям заявки. "Ранее для того, чтобы Росавиация заключила договор о выполнении полетов, от авиакомпании и региона было необходимо предоставление гарантийного письма о субсидировании. В июле 2016 года правила изменились. Гарантийные письма больше не принимаются. Теперь необходимо предоставление копии нормативного правового акта субъекта РФ о выделении субсидии на конкретные маршруты. По Нижнему Новгороду документов предоставлено не было", - отметили в Росавиации. Согласно информации, совершать перелеты в другие регионы из Нижнего Новгорода планировали "Руслайн", "ЮВТ Аэро", "Саратовские авиалинии", "Комиавиатранс" и "ЮТэйр".Как сообщил собеседник агентства, внесение изменений в таблицу маршрутов возможно в течение года. "Случается, что некоторые рейсы выбывают и образуется экономия средств. Если она достаточна для того, чтобы добавить новые маршруты, собирается комиссия и рассматривает новые заявки. Но, опять же, в первую очередь все равно рассматриваются труднодоступные регионы", - заключил собеседник агентства.Напомним, в 2016 году из федбюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород – Минеральные Воды , а также маршрут Нижний Новгород – Екатеринбург.

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