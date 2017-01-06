Депутат Гордумы Сергей Кондрашов подписал 500 активных жителей Приокского района на "Нижегородский рабочий" Общество

Сергей Кондрашов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Сергей Кондрашов ("Единая Россия") подписал 500 активных жителей Приокского района на газету "Нижегородский рабочий"."Мне очень приятно констатировать, что в Приокском районе, где я являюсь депутатом уже не один созыв, есть огромное количество неравнодушных и деятельных нижегородцев, которые плотно сотрудничают с моей депутатской приемной, помогают выявлять проблемные точки района, чтобы общими усилиями делать его лучше, наводить порядок", - отметил Сергей Кондрашов.В качестве поощрения жители получили годовую подписку на газету, и 11 января они уже получили первый номер "Нижегородского рабочего" 2017 года.Кондрашов отметил, что призывает своих коллег-депутатов Гордумы и Заксобрания области также подписать активистов своего района на газету.