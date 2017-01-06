Депутат Гордумы Сергей Кондрашов подписал 500 активных жителей Приокского района на "Нижегородский рабочий"

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Сергей Кондрашов ("Единая Россия") подписал 500 активных жителей Приокского района на газету "Нижегородский рабочий".
"Мне очень приятно констатировать, что в Приокском районе, где я являюсь депутатом уже не один созыв, есть огромное количество неравнодушных и деятельных нижегородцев, которые плотно сотрудничают с моей депутатской приемной, помогают выявлять проблемные точки района, чтобы общими усилиями делать его лучше, наводить порядок", - отметил Сергей Кондрашов.
В качестве поощрения жители получили годовую подписку на газету, и 11 января они уже получили первый номер "Нижегородского рабочего" 2017 года.
Кондрашов отметил, что призывает своих коллег-депутатов Гордумы и Заксобрания области также подписать активистов своего района на газету.
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