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Общество

Депутат Гордумы Сергей Кондрашов подписал 500 активных жителей Приокского района на "Нижегородский рабочий"

11 января 2017 13:19  [195] Общество
Сергей Кондрашов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Сергей Кондрашов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Сергей Кондрашов ("Единая Россия") подписал 500 активных жителей Приокского района на газету "Нижегородский рабочий".

"Мне очень приятно констатировать, что в Приокском районе, где я являюсь депутатом уже не один созыв, есть огромное количество неравнодушных и деятельных нижегородцев, которые плотно сотрудничают с моей депутатской приемной, помогают выявлять проблемные точки района, чтобы общими усилиями делать его лучше, наводить порядок", - отметил Сергей Кондрашов.

В качестве поощрения жители получили годовую подписку на газету, и 11 января они уже получили первый номер "Нижегородского рабочего" 2017 года.

Кондрашов отметил, что призывает своих коллег-депутатов Гордумы и Заксобрания области также подписать активистов своего района на газету.

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