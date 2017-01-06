Суды общей юрисдикции Нижегородской области с начала 2017 года приняли четыре обращения граждан в электронном виде Общество

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С 1 января 2017 году суды начали прем документов в электронном виде. Соответствующий приказ издал Судебный департамент при ВС РФ (приказ Судебного департамента при ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа").



Подать документы в электронном виде в суд могут как физические, так и юридические лица. Раздел для подачи размещен на официальных сайтах судов региона.



Исковые заявления, жалобы, представления и другие документы можно подать через



Чтобы направить документы в суд нужно будет заполнить специальную форму на сайте суда, представить необходимые электронные документы или их образы и подписать своей электронной или усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись). Она выдается любым удостоверяющим центром имеющим соответствующую лицензию (№63 –ФЗ "Об электронной подписи").



После направления документов пользователю придет уведомление с датой и временем их поступления. Если иск, жалоба или ходатайство поданы с ошибкой, пользователь получит другое уведомление - об отказе, с указанием его причин.



Прием, учет и регистрация документов, поступивших в электронном виде, будут производиться в том же порядке, что и документов на бумажных носителях. Суды общей юрисдикции Нижегородской области с начала 2017 года приняли четыре обращения граждан в электронном виде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 11 января 2017 года.С 1 января 2017 году суды начали прем документов в электронном виде. Соответствующий приказ издал Судебный департамент при ВС РФ (приказ Судебного департамента при ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа").Подать документы в электронном виде в суд могут как физические, так и юридические лица. Раздел для подачи размещен на официальных сайтах судов региона.Исковые заявления, жалобы, представления и другие документы можно подать через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" на официальном сайте суда Чтобы направить документы в суд нужно будет заполнить специальную форму на сайте суда, представить необходимые электронные документы или их образы и подписать своей электронной или усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись). Она выдается любым удостоверяющим центром имеющим соответствующую лицензию (№63 –ФЗ "Об электронной подписи").После направления документов пользователю придет уведомление с датой и временем их поступления. Если иск, жалоба или ходатайство поданы с ошибкой, пользователь получит другое уведомление - об отказе, с указанием его причин.Прием, учет и регистрация документов, поступивших в электронном виде, будут производиться в том же порядке, что и документов на бумажных носителях.

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