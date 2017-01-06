Ростелеком создаст телекоммуникационную инфраструктуру для нижегородского ЦНИИ "Буревестник" Бизнес

Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" создаст телекоммуникационную инфраструктуру для АО "Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала Ростелекома 11 января 2017 года.В настоящее время компания завершила работы в рамках первого этапа строительства кабельной канализации для "Буревестника": специалисты проложили более 2,5 км волоконно-оптического кабеля.Комплекс услуг, предоставленный заказчику, помимо строительства кабельной канализации включал также создание схемы организации линий связи и монтаж оптического кабеля на объектах ЦНИИ.Как пояснили в пресс-службе, монтаж волоконно-оптического кабеля под землей имеет ряд преимуществ перед прокладкой линий связи по опорам. Среди них - возможность оперативного монтажа новых линий, увеличение емкости кабельной сети, постоянная защита кабеля от влаги и электромагнитных воздействий. Строительство кабельной канализации предусматривает размещение кабельных площадок, разработку траншей, прокладку и монтаж сетей."При выполнении работ по организации телекоммуникационной инфраструктуры любого уровня сложности и объема наша компания гарантирует заказчику четкое соблюдение сроков и технических характеристик проекта. Пример реализации проекта, связанного со строительством кабельной канализации, демонстрирует то, что Ростелеком располагает всем необходимым для выполнения таких работ", - сказал директор нижегородского филиала Ростелекома Михаил Иванов.