Фракция ЕР в ЗС НО предлагает увеличить выплаты на питание детям из малоимущих семей с 450 до 731 рубля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно документам на сайте ЗС НО, законопроект "О внесении изменений в ст.5 Закона Нижегородской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование" внесен в региональный парламент 9 января 2017 года.



Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время фактический размер денежных выплат для детей из многодетных семей превышает размер аналогичных выплат для детей из малоимущих семей, что является социально несправедливым.



В связи с этим внесенным законопроектом предлагается увеличить сумму ежегодной единовременной выплаты на приобретение учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы с 500 до 812 рублей и сумму ежемесячной денежной выплаты на питание – с 450 до 731 рубля.



Также предлагается установить, что эти выплаты будут ежегодно индексироваться исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом правительством Нижегородской области.



Для реализации указанного законопроекта в 2017 году дополнительно потребуется 11,36 млн рублей из областного бюджета. Авторы законопроекта предлагают изыскать эти средства за счет резервного фонда правительства Нижегородской области.



Напомним также, что в декабре 2016 года Дума Нижнего Новгорода



В ноябре 2016 года Дума Фракция "Единая Россия" (ЕР) в Законодательном собрании Нижегородской области (ЗС НО) предлагает увеличить выплаты на питание детям из малоимущих семей с 450 до 731 рубля.Согласно документам на сайте ЗС НО, законопроект "О внесении изменений в ст.5 Закона Нижегородской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование" внесен в региональный парламент 9 января 2017 года.Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время фактический размер денежных выплат для детей из многодетных семей превышает размер аналогичных выплат для детей из малоимущих семей, что является социально несправедливым.В связи с этим внесенным законопроектом предлагается увеличить сумму ежегодной единовременной выплаты на приобретение учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы с 500 до 812 рублей и сумму ежемесячной денежной выплаты на питание – с 450 до 731 рубля.Также предлагается установить, что эти выплаты будут ежегодно индексироваться исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом правительством Нижегородской области.Для реализации указанного законопроекта в 2017 году дополнительно потребуется 11,36 млн рублей из областного бюджета. Авторы законопроекта предлагают изыскать эти средства за счет резервного фонда правительства Нижегородской области.Напомним также, что в декабре 2016 года Дума Нижнего Новгорода включила в перечень льготников на питание в школе детей, "находящихся в социально опасном положении". Это дети из семей, в которых родители не исполняют свои обязанности по их содержанию, в том числе - дети из многодетных семей. Льготное питание они смогут получать со дня принятия такого решения директором общеобразовательной организации.В ноябре 2016 года Дума согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников".

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