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Общество

Фракция ЕР в ЗС НО предлагает увеличить выплаты на питание детям из малоимущих семей с 450 до 731 рубля

11 января 2017 15:30  [242] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фракция "Единая Россия" (ЕР) в Законодательном собрании Нижегородской области (ЗС НО) предлагает увеличить выплаты на питание детям из малоимущих семей с 450 до 731 рубля.

Согласно документам на сайте ЗС НО, законопроект "О внесении изменений в ст.5 Закона Нижегородской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование" внесен в региональный парламент 9 января 2017 года.

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время фактический размер денежных выплат для детей из многодетных семей превышает размер аналогичных выплат для детей из малоимущих семей, что является социально несправедливым.

В связи с этим внесенным законопроектом предлагается увеличить сумму ежегодной единовременной выплаты на приобретение учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы с 500 до 812 рублей и сумму ежемесячной денежной выплаты на питание – с 450 до 731 рубля.

Также предлагается установить, что эти выплаты будут ежегодно индексироваться исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом правительством Нижегородской области.

Для реализации указанного законопроекта в 2017 году дополнительно потребуется 11,36 млн рублей из областного бюджета. Авторы законопроекта предлагают изыскать эти средства за счет резервного фонда правительства Нижегородской области.

Напомним также, что в декабре 2016 года Дума Нижнего Новгорода включила в перечень льготников на питание в школе детей, "находящихся в социально опасном положении". Это дети из семей, в которых родители не исполняют свои обязанности по их содержанию, в том числе - дети из многодетных семей. Льготное питание они смогут получать со дня принятия такого решения директором общеобразовательной организации.

В ноябре 2016 года Дума согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников".

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