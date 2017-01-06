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Общество

Календарь религиозных праздников, постов и памятных дат на 2017 год, - анонс газеты "Нижегородский рабочий"

11 января 2017 15:47  [179] Общество
Календарь религиозных праздников, постов и памятных дат на 2017 год, - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 11 января 2017 года.

Когда верующим нижегородцам предстоит молитва и пост, а когда будет время для праздника и разговения? Календарь религиозных праздников, постов и памятных дат на 2017 год для ведущих конфессий: православной, мусульманской, иудейской, с удобными таблицами и расписаниями - на центральном развороте свежего номера газеты "Нижегородский рабочий". Календарь удобно извлечь из номера и сохранить на весь год.

Ведущий научный сотрудник ИПФРАНа, заместитель председателя профсоюза Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор НГТУ Вячеслав Федорович Вдовин почти всю жизнь проработал в стенах Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН. И всю свою жизнь он посвятил радиоприемным устройствам. Научный деятель и его команда исследуют малошумящие приемники миллиметровых и субмиллиметровых волн, охлаждаемые до сверхнизких температур. Знания, полученные в ходе этих экспериментов, помогут человечеству лучше изучить космос и углубиться в понимание строения Вселенной. Выдающийся нижегородский физик способен даже разработать устройство, перехватывающее самые слабые сигналы космоса, в том числе сигнал мобильника, звонящего с Марса. Подробности в статье Яны Ляминой.

Наплавной мост через Оку от Павлова до Тумботино теперь работает не только круглый год, но и 24 часа в сутки. Чтобы понять, почему это так важно, нужно знать, что на другом берегу живут больше 10 процентов местных жителей, а посему павловчане часто переходили зимой с одного берега на другой по опасно тонкому льду. Это приводило к ежегодным трагедиям, так как на реке тонули и люди, и машины. В июле 2016 года губернатор посетил город Павлово и, выслушав жалобы жителей, поручил модернизировать существующий наплавной мост для обеспечения круглогодичного безопасного сообщения между Павловом и Тумботино. Подробнее читайте в материале Ольги Печкиной.

Наш Старый Новый год: нижегородцы поддались всеобщему ретро-тренду и выложили в соцсети небывалое количество фотографий новогоднего города Горького самых разных лет: 60-х, 70-х, 80-х годов ХХ века. Среди исторических снимков есть и уникальное фото, сделанное известным советским фоторепортером Нисоном Капелюшем, сотрудничавшим с редакцией "Горьковского рабочего" - снимок новогодней площади Минина и Пожарского. Воспоминания горьковчан про новогодние горьковские традиции читайте в статье Татьяны Журавлевой.

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