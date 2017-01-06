Нижегородское правительство предлагает запретить уголовное преследование кандидатов в губернаторы без согласия руководителя СУСК Политика

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Нижегородское правительство внесло в Законодательное собрание Нижегородской области законопроект о запрете уголовного преследования кандидатов в губернаторы без согласия руководителя СУ СК.Согласно документам на сайте регионального парламента, 29 декабря 2016 года в ЗС НО главой региона внесен проект закона "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов в Нижегородской области".Так, учитывая представление прокурора области от 25 октября 2016 года №7-20-2016, законопроектом предлагается ч.3 ст.40 закона "О выборах Губернатора Нижегородской области" изложить в новой редакции, предусмотрев, что решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия руководителя следственного органа СК РФ. Ходатайствовать об аресте зарегистрированного кандидата также можно будет только с согласия руководителя следственного органа.Кроме того, зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора. При даче соответствующего согласия руководитель следственного органа и прокурор обязаны известить об этом избирательную комиссию Нижегородской области.Данные изменения вносятся в соответствии с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".В соответствии с со ст.12 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты", одобренного Советом Федерации 23 декабря 2016 года, законы "О выборах глав муниципальных образований в Нижегородской области" и "О выборах Губернатора Нижегородской области" предлагается дополнить нормами о том, что понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в данных законах в значении, определенном ФЗ №79 от 7 мая 2013 года "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".