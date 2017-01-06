Работник котельной погиб в Нижегородской области предположительно из-за переохлаждения. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе 11 января 2017 года.
Согласно информации, в восемь утра 7 января около помещения котельной МУП "Коммунресурс Краснобаковского района" был обнаружен без признаков жизни 53-летний машинист котельной. По предварительному медицинскому заключению, смерть мужчины наступила от переохлаждения.
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая.
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