Работник котельной погиб в Нижегородской области предположительно из-за переохлаждения Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работник котельной погиб в Нижегородской области предположительно из-за переохлаждения. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе 11 января 2017 года.Согласно информации, в восемь утра 7 января около помещения котельной МУП "Коммунресурс Краснобаковского района" был обнаружен без признаков жизни 53-летний машинист котельной. По предварительному медицинскому заключению, смерть мужчины наступила от переохлаждения.Гострудинспекция начала расследование несчастного случая.