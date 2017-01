Девятилетняя Алиса Костылева из Нижегородской области получила титул Little princess of the universe 2017 Культура и отдых

Алиса Костылева Фото: Организаторы мероприятия



Также Девятилетняя Алиса Костылева из Нижегородской области получила титул Little princess of the universe 2017. Об этом сообщается на сайте конкурса.Согласно информации, конкурс "Prince & princess of the universe 2017" проходил в Москве 4 – 9 января 2017 года. В нем приняли участие дети из России, Болгарии, Македонии, Непала, Чехии и Казахстана.Главный титул маленького принца вселенной получил Алекс Йорданов из Болгарии, маленькой принцессы - Эльгиза Каражанова из Казахстана.Также титулы были присвоены в разных возвратных группах. Алиса Костылева из города Заволжья получила главный титул в группе участников семи-девяти лет. Маленьким принцем в этой возрастной группе стал Алекс Роберт из Македонии.

