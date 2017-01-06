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Культура и отдых

Девятилетняя Алиса Костылева из Нижегородской области получила титул Little princess of the universe 2017

11 января 2017 16:36  [360] Культура и отдых
Алиса Костылева (Фото: Организаторы мероприятия)

Алиса Костылева

Фото: Организаторы мероприятия

Девятилетняя Алиса Костылева из Нижегородской области получила титул Little princess of the universe 2017. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Согласно информации, конкурс "Prince & princess of the universe 2017" проходил в Москве 4 – 9 января 2017 года. В нем приняли участие дети из России, Болгарии, Македонии, Непала, Чехии и Казахстана.

Главный титул маленького принца вселенной получил Алекс Йорданов из Болгарии, маленькой принцессы - Эльгиза Каражанова из Казахстана.

Также титулы были присвоены в разных возвратных группах. Алиса Костылева из города Заволжья получила главный титул в группе участников семи-девяти лет. Маленьким принцем в этой возрастной группе стал Алекс Роберт из Македонии.

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