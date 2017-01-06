Более 100 тысяч пенсионеров в РФ обучились компьютерной грамотности по программе "Азбука интернета" в 2014-2016 гг Общество

Более 100 тысяч пенсионеров в РФ обучились компьютерной грамотности по программе "Азбука интернета" в 2014-2016 гг. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Ростелеком".По данным пресс-службы, участниками проекта "Азбука Интернета", который стартовал в 2014 году, а его организаторами выступили Ростелеком и Пенсионный фонд России, стали пенсионеры из 74 регионов России.Обучение ведется на курсах, организованными отделениями Пенсионного фонда, филиалами Ростелекома, региональными управлениями социальной защиты. В ряде регионов в работу по программе "Азбука интернета" включились также университеты и библиотеки, общественные центры и даже летние курсы при средних школах."Проект "Азбука Интернета" стал популярным благодаря продуманному и адаптированному для людей старшего возраста обучающему материалу и доступности программы: он легко может зайти в каждый дом, где есть интернет и компьютер", - отметили в пресс-службе.Все материалы программы размещены на сайте azbukainterneta.ru, где можно найти базовый курс, состоящий из 12 глав, рассчитанный на тех, кто только приступил к обучению, и модули расширенного курса для более глубокого изучения наиболее востребованных тем. На этом сайте также представлены методические материалы и презентации к урокам для преподавателей. Любой пользователь интернета может скачать и распечатать материалы программы. По данным Ростелекома, около 10% пенсионеров изучают программу самостоятельно или с помощью детей и внуков.В пресс-службе сообщили, что программа обучения "Азбука Интернета" совершенствуется, а ее разделы постоянно обновляются. В частности, в 2016 году на сайте появились блоки материалов по обучению правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете, а также специальный раздел, посвященный поиску работы через сеть.Ежемесячно портал посещают около 20 тысяч пользователей или примерно 1 000 новых посетителей в день.СПРАВКА:Обучающее пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 года соглашения между ПАО "Ростелеком" и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.