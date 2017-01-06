Наркозависимый житель Лукоянова Нижегородской области подозревается в избиении отца до смерти Происшествия

Фото: СК РФ

Наркозависимый житель Лукоянова Нижегородской области подозревается в избиении отца до смерти. Об этом сообщает СУ СКР по региону 11 января 2017 года.Следователи полагают, что подозреваемый 29-летний житель г. Лукоянов совершил это преступление вечером 9 января 2017 года в квартире дома, где он проживает. Молодой мужчина избил 68-летнего отца, в результате чего тот умер.Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В СУ СК пояснили, что он не трудоустроен, ранее уже был неоднократно судим.