Здание на Средном рынке горело в Нижнем Новгороде 11 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Здание на Средном рынке горело в Нижнем Новгороде 11 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:38. На место выехали шесть единиц техники и более 20 человек личного состава. В 17:04 пожар был ликвидирован.В результате возгорания никто не пострадал, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как уточнили в ведомстве, пожар был зафиксирован в доме №13 по ул. Костина.