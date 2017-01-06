Суд подтвердил законность штрафа УФАС на МРСК за нарушение сроков подключения дома нижегородца к электричеству Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый арбитражный апелляционный суд (Владимир) подтвердил законность постановления управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области о штрафе на ПАО "МРСК Центра и Приволжья" за нарушение сроков подключения дома жителя региона к электричеству. Об этом сообщает пресс-служба УФАС 11 января 2017 года.Ранее антимонопольное ведомство оштрафовало компанию за это нарушение на 50 тысяч рублей. В УФАС пояснили, что "МРСК Центра и Приволжья" не исполнило в установленный законом срок договор о технологическом присоединении к электрическим сетям жилого дома гражданина. Вместо оговоренных четырех месяцев сетевая организация осуществила подключение только спустя восемь месяцев после заключения договора.Не согласившись с постановлением УФАС о штрафных санкциях из-за этого нарушения, "МРСК Центра и Приволжья" обратилась в суд для того, что бы обжаловать это решение. Однако арбитражный суд Нижегородской области отказал компании и признал правомерным решение УФАС. Апелляционный суд также пришел к выводу о законности этого постановления.