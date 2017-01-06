Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
11 января 2017 18:17  [138] Суд подтвердил законность штрафа УФАС на МРСК за нарушение сроков подключения дома нижегородца к электричеству
11 января 2017 14:31  [136] Ростелеком создаст телекоммуникационную инфраструктуру для нижегородского ЦНИИ "Буревестник"
11 января 2017 12:11  [138] Саровбизнесбанк продлил акцию по кредитной карте "Кэшка" до 31 марта
11 января 2017 11:16  [237] Пассажиропоток на ГЖД в 2016 году продолжил снижение
10 января 2017 17:31  [544] Горадминистрация намерена продать свой пакет акций "Нижегородской ярмарки"
10 января 2017 16:04  [565] Инвестор намерен взыскать с нижегородской администрации затраты на подготовку к реконструкции дома №1 по ул. Стрелка
09 января 2017 13:16  [304] ВТБ открыл Нижегородскому машиностроительному заводу кредитную линию на 8 млрд рублей
30 декабря 2016 12:17  [358] Организаторы акции "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде вручили сертификаты победителям
30 декабря 2016 09:30  [766] Нижегородское ООО "ТДМ-4" погасило долги по зарплате в размере 1,1 млн рублей после вмешательства прокуратуры
29 декабря 2016 18:10  [787] Альфа-Банк организовал возможность создания счета и отправку его контрагентам в формате PDF через мобильное приложение
Бизнес

Суд подтвердил законность штрафа УФАС на МРСК за нарушение сроков подключения дома нижегородца к электричеству

11 января 2017 18:17  [138] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый арбитражный апелляционный суд (Владимир) подтвердил законность постановления управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области о штрафе на ПАО "МРСК Центра и Приволжья" за нарушение сроков подключения дома жителя региона к электричеству. Об этом сообщает пресс-служба УФАС 11 января 2017 года.

Ранее антимонопольное ведомство оштрафовало компанию за это нарушение на 50 тысяч рублей. В УФАС пояснили, что "МРСК Центра и Приволжья" не исполнило в установленный законом срок договор о технологическом присоединении к электрическим сетям жилого дома гражданина. Вместо оговоренных четырех месяцев сетевая организация осуществила подключение только спустя восемь месяцев после заключения договора.

Не согласившись с постановлением УФАС о штрафных санкциях из-за этого нарушения, "МРСК Центра и Приволжья" обратилась в суд для того, что бы обжаловать это решение. Однако арбитражный суд Нижегородской области отказал компании и признал правомерным решение УФАС. Апелляционный суд также пришел к выводу о законности этого постановления.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph