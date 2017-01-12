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Культура и отдых

Пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия

12 января 2017 09:35  [559] Культура и отдых
Вид на Стрелку (Фото: НИА Нижний Новгород)

Вид на Стрелку

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия (ОКН). Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в управлении госохраны ОКН Нижегородской области 12 января 2017 года.

Согласно предоставленной информации, заявление о включении пакгаузов в единый госреестр ОКН народов РФ поступило в региональное правительство 13 декабря 2016 года. В конце декабря прошлого года пакгаузы поставлены на государственный учет как обладающие признаками объектов культурного наследия с наименованием "Металлические конструкции павильонов, входивших в состав Главного здания 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года".

"Теперь региональный орган охраны ОКН должен организовать в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации заявления работу по установлению историко-культурной ценности объекта. По результатам проведения работы по установлению ценности пакгаузов будет принято решение об историко-культурном статусе данных объектов", - рассказали в управлении.

В облправительстве также добавили, что решение о включении пакгаузов в единый государственный реестр принимается на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Экспертиза проводится в срок не более одного года после принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Как пояснила НИА "Нижний Новгород" председатель движения "Спасград" Анна Давыдова, статус обладающих признаками ОКН не означает, что пакгаузы поставлены на госохрану и защищены от сноса. "Госохрану объектам дает статус выявленных ОКН. Такое решение региональное правительство может принять до конца марта 2017 года", - пояснила Анна Давыдова.

В 2015 году стало известно, что металлические ажурные конструкции в пакгаузах – части павильонов Всероссийских промышленно - художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно. Общественные деятели, архитекторы выступили за их сохранение, руководитель архитектурного бюро "Дизайн и Архитектура" Зоя Рюрикова предложила "облечь пакгаузы в стекло".

Напомним также, что 30 декабря 2016 года активисты создали петицию к первому заместителю руководителя администрации Президента России Сергею Кириенко с просьбой к помочь в сохранении портовых объектов на Стрелке. Днем ранее, 29 декабря, собственник демонтировал один из двух оставшихся портовых кранов на нижегородской Стрелке.

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