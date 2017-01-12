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Происшествия

Цех по производству мебели горел в Дзержинске Нижегородской области вечером 11 января

12 января 2017 10:05  [338] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Цех по производству мебели горел в Дзержинске Нижегородской области вечером 11 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре на пр. Дзержинского поступило в 19:31.На момент прибытия первых пожарных горела внутренняя отделка здания, из-за чего в помещении создалось сильное задымление. Пожарные спасли работницу цеха - женщину 1965 года рождения: при помощи маски для спасаемых они помогли ей выйти на свежий воздух. Позже с отравлением продуктами горения ее госпитализировали в местную больницу №7.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 29 человек личного состава и семь единиц техники. В результате обгорела внутренняя отделка цеха на площади 10 кв.м. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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Теги:
Пожар
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