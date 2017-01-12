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Происшествия

Две семилетние девочки отравились угарным газом в Арзамасском районе Нижегородской области 11 января

12 января 2017 10:31  [340] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две семилетние девочки отравились угарным газом в Арзамасском районе Нижегородской области 11 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, вечером 11 января в квартире дома по ул. Куликова р.п. Выездное Арзамасского района двум семилетним девочками, которые принимали ванну, стало плохо. В тот момент на кухне работала газовая колонка. Родители вызвали скорую помощь, пострадавших детей доставили в больницу.

Следователи организовали проведение доследственной проверки. Квартира, в которой находились дети, расположена на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, на кухне имеются признаки конструктивных нарушений дымоотводящего канала.

"По предварительной информации, жильцы дома при ремонте кухни без соответствующего разрешения самостоятельно осуществили реконструкцию дымового канала колонки", - говорится в сообщении.

В настоящее время дети отпущены из медицинского учреждения домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января 2017 года.

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