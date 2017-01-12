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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Дивеевском районе Нижегородской области 11 января

12 января 2017 11:00  [388] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять человек пострадали в ДТП в Дивеевском районе в Нижегородской области 11 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 13:05 на 26 км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис женщина-водитель 1981 года рождения (стаж - три года), управляя Хендай, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем "Лада Калина".

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров (девочки 2003 и 2004 годов рождения) Хендай, а также водитель и пассажир "Лада Калина". Все пятеро госпитализированы с различными травмами.

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