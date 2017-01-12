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Происшествия

Молодой мужчина подозревается в убийстве бабушки своей жены в Богородске Нижегородской области

12 января 2017 11:11  [398] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодой мужчина подозревается в убийстве бабушки своей жены в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 12 января 2016 года.

Согласно информации, уголовное дело было возбуждено в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 10 января на ул. Шевченко подозреваемый несколько раз ударил 64-летнюю женщину ножом в грудь, от которых та скончалась на месте. Мужчина сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, он был задержан.

Подозреваемый сообщил следователям, что погибшая была бабушкой его жены. В то утро он пришел к супруге, а погибшая не пустила его в дом.

Вину он признал в полном объеме. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения.

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