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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту хищения более 5 тонн лома металла руководителем предприятия в Нижнем Новгороде

12 января 2017 11:50  [259] Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту хищения более 5 тонн лома металла руководителем предприятия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО 12 января 2017 года.

Согласно информации, факт присвоения чужого имущества выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО.

"Было установлено, что руководитель похитил более 5 тонн лома черного и цветного металла с центрального склада предприятия, используя при этом подложные документы о снятии с баланса вверенного ему имущества. Ущерб от преступной деятельности составил более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ - присвоение или растрата. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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