Водитель Hyundai на "зебре" наехал на двух подростков в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 11 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Hyundai совершил наезд на двух подростков в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 11 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, это произошло в 19:50. Пешеходы - подростки 2001 года рождения, учащиеся девятого класса – переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба находились без сопровождения взрослых.Они были доставлены в местную ЦРБ, после осмотра одного госпитализировали, второй был отпущен.