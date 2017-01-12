Водитель Hyundai на "зебре" наехал на двух подростков в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 11 января

Водитель Hyundai совершил наезд на двух подростков в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 11 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, это произошло в 19:50. Пешеходы - подростки 2001 года рождения, учащиеся девятого класса – переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба находились без сопровождения взрослых.
Они были доставлены в местную ЦРБ, после осмотра одного госпитализировали, второй был отпущен.
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