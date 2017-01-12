Нижегородские таможенники предотвратили ввоз на территорию области 100 тонн санкционной плодоовощной продукции в 2016 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородские таможенники предотвратили ввоз на территорию области около 100 тонн санкционной плодоовощной продукции в 2016 году. Об этом заместитель начальника Приволжского таможенного управления – начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков сообщил на пресс-конференции 12 января 2017 года.



По его словам, фуры, груженые продукцией, следовали из Москвы. Как рассказал Балтыков, санкционные товары сначала ввозятся на территорию Московской области, затем им придается вид товаров, которые не попадают под санкции. "Изготавливаются сертификаты, согласно которым польские яблоки "становятся" сербскими, а после этого продукция разъезжается по всей территории России", – пояснил Анатолий Балтыков.



"У нас было пять случаев задержания. В среднем каждое задержание – порядка 20 тонн. Все эти товары направлялись в Нижний Новгород. Мы их установили, позже совместно с сотрудниками полиции, управления Россельхознадзора вся продукция была уничтожена", - заключил замначальника ПТУ.











В список запрещенных продуктов попали мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молоко и молочная продукция, овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи, колбасы, сыры и творог на основе растительных жиров. Нижегородские таможенники предотвратили ввоз на территорию области около 100 тонн санкционной плодоовощной продукции в 2016 году. Об этом заместитель начальника Приволжского таможенного управления – начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков сообщил на пресс-конференции 12 января 2017 года.По его словам, фуры, груженые продукцией, следовали из Москвы. Как рассказал Балтыков, санкционные товары сначала ввозятся на территорию Московской области, затем им придается вид товаров, которые не попадают под санкции. "Изготавливаются сертификаты, согласно которым польские яблоки "становятся" сербскими, а после этого продукция разъезжается по всей территории России", – пояснил Анатолий Балтыков."У нас было пять случаев задержания. В среднем каждое задержание – порядка 20 тонн. Все эти товары направлялись в Нижний Новгород. Мы их установили, позже совместно с сотрудниками полиции, управления Россельхознадзора вся продукция была уничтожена", - заключил замначальника ПТУ. Напомним , в сентябре 2016 года Правительство РФ включило соль в список санкционных продуктов. Напомним также , что по условиям постановления, принятого во исполнение Указа Президента России от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", введено эмбарго на импорт категорий продукции из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских граждан и компаний. В перечень запрещенных к ввозу продуктов попала сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.В список запрещенных продуктов попали мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молоко и молочная продукция, овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи, колбасы, сыры и творог на основе растительных жиров.

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