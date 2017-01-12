Продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% в 2016 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" выросли на 9% в 2016 году по сравнению с показателем за 2015 год. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



Согласно информации, за весь прошлый год было продано 55 803 LCV марки "ГАЗ", тогда как в 2015 году – 51 192 автомобиля.



При этом в декабре 2016 года, по данным Ассоциации, продажи резко возросли – было продано 7 517 автомобилей, что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года, когда продажи составили 5 099 машин.



Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" выросли на 9% в 2016 году по сравнению с показателем за 2015 год. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Согласно информации, за весь прошлый год было продано 55 803 LCV марки "ГАЗ", тогда как в 2015 году – 51 192 автомобиля.При этом в декабре 2016 года, по данным Ассоциации, продажи резко возросли – было продано 7 517 автомобилей, что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года, когда продажи составили 5 099 машин. Как сообщалось ранее , продажи легких коммерческих автомобилей "ГАЗ" сократились на 26% за 2015 год. Тогда было продано 51 192 автомобиля. В 2014 году продажи завода в данном сегменте снизились на 16% по сравнению с данными 2013 года, в течение которого реализовано 82 395 автомобилей.

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