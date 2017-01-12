Панихида по погибшему в ТУ-154 нижегородцу Андрею Савельеву пройдет в с. Сартаково Нижегородской области 12 января

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Панихида по погибшему в ТУ-154 солисту ансамбля имени Александрова, нижегородцу Андрею Савельеву пройдет в храме святого князя Владимира в с. Сартаково Нижегородской области 12 января 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил крестный отец погибшего Владимир Исайчев.
По его словам, панихида начнется в 16:00. Панихида и заочное отпевание организовано с согласия родственников погибшего. Савельев будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Москве 14 января 2017 года.
Напомним
, солист ансамбля имени Александрова и Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев погиб при крушении ТУ-154.
26 декабря 2016 года
сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста Андрея Савельева.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
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