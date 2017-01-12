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Общество

Суд привлек главу администрации Дзержинска Нижегородской области к ответственности за невыполнение требований прокурора

12 января 2017 14:15  [456] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд привлек главу администрации Дзержинска Нижегородской области к административной ответственности за умышленное невыполнение требований прокурора. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции региона 12 января 2017 года.

Согласно материалам дела, 1 сентября 2016 года прокуратура Дзержинска внесла представление главе администрации города об устранении нарушений федерального законодательства, в котором было указано на необходимость применения методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения при выдаче ООО разрешения на вырубку хвойных и лиственных пород деревьев, сеянцев, саженцев, произрастающих на территории города общей площадью 9,05 га. Чиновник этих требований не выполнил.

"В письме от 13 октября того же года прокурор указал главе горадминистрации безотлагательно вернуться к рассмотрению внесенного ранее представления, однако тот снова не выполнил требования", - говорится в сообщении.

В декабре прокуратура Дзержинска возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ст.17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

10 января 2017 года Дзержинский городской суд признал главу горадминистрации виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа (2 тысячи рублей). Постановление в законную силу не вступило.

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Теги:
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