ГУ МЧС России по Нижегородской области заявляет о возможном участии в крещенских купаниях более 33 тысяч человек в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Количество оборудованных крещенских купален в регионе в этом году будет увеличено до 75, ожидается, что в массовых крещенских купаниях примут участие свыше 33 тысяч человек", - говорится в сообщении.



Ведомство напоминает, что организация безопасного купания населения на Крещение Господне возложена на органы местного самоуправления. "Органы МСУ должны заблаговременно позаботиться обо всех мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья населения. Руководителям органов МСУ заблаговременно были направлены рекомендации по оборудованию крещенских купален на водных объектах области", - резюмируется в сообщении.







ГУ МЧС России по Нижегородской области заявляет о возможном участии в крещенских купаниях более 33 тысяч человек в 2017 году. Об этом сообщается на сайте ведомства 12 января."Количество оборудованных крещенских купален в регионе в этом году будет увеличено до 75, ожидается, что в массовых крещенских купаниях примут участие свыше 33 тысяч человек", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что организация безопасного купания населения на Крещение Господне возложена на органы местного самоуправления. "Органы МСУ должны заблаговременно позаботиться обо всех мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья населения. Руководителям органов МСУ заблаговременно были направлены рекомендации по оборудованию крещенских купален на водных объектах области", - резюмируется в сообщении. Как сообщалось в 2016 году, около 26 тысяч человек стали участниками крещенских купаний в Нижегородской области в ночь на 19 января. Напомним , администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к крещенским купаниям в 2017 году.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+