Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
13 января 2017 15:05  [312] Проект по ликвидации "Черной дыры" в Нижегородской области прошел экологическую экспертизу
13 января 2017 14:58  [165] Третий форум "Сообщество" стартует в России в марте 2017 года
13 января 2017 13:48  [144] Более 2 млн нижегородцев обратилось в МФЦ региона в 2016 году
13 января 2017 13:41  [225] Роспотребнадзор выявил в нижегородской "Пятёрочке" "незамерзайку" с превышением метанола в 610-708 раз
13 января 2017 13:23  [300] Строители сообщают о готовности тоннелей и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде на 55%
13 января 2017 13:08  [152] Нижегородская область направила более 2,5 тысяч молодых людей на осенний призыв в 2016 году
13 января 2017 12:50  [135] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области небольшой снег 14-15 января
13 января 2017 12:16  [296] Суд рассмотрит иск нижегородки об обязании второй собственницы дома сократить количество собак и кошек
13 января 2017 10:11  [306] НИМБ погасил задолженность по зарплате в размере около 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры
12 января 2017 19:11  [210] "Несколько питомцев нижегородского зоопарка "Лимпопо" сейчас ожидают пополнения", - Дарья Архипова
Общество

ГУ МЧС России по Нижегородской области заявляет о возможном участии в крещенских купаниях более 33 тысяч человек в 2017 году

12 января 2017 15:36  [297] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МЧС России по Нижегородской области заявляет о возможном участии в крещенских купаниях более 33 тысяч человек в 2017 году. Об этом сообщается на сайте ведомства 12 января.

"Количество оборудованных крещенских купален в регионе в этом году будет увеличено до 75, ожидается, что в массовых крещенских купаниях примут участие свыше 33 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что организация безопасного купания населения на Крещение Господне возложена на органы местного самоуправления. "Органы МСУ должны заблаговременно позаботиться обо всех мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья населения. Руководителям органов МСУ заблаговременно были направлены рекомендации по оборудованию крещенских купален на водных объектах области", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось в 2016 году, около 26 тысяч человек стали участниками крещенских купаний в Нижегородской области в ночь на 19 января.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к крещенским купаниям в 2017 году.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph