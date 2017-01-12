Родители обнаруженного в нижегородской лесополосе погибшего младенца предстанут перед судом по обвинению в его убийстве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



По версии следствия, 27-летняя мать мальчика 31 января 2016 года самостоятельно родила здорового, доношенного ребенка в квартире дома, расположенного в Московском районе. Женщина на учет по беременности не вставала, за медицинской помощью не обращалась. 1 февраля она и 29-летний отец мальчика утопили ребенка в ванной, после чего вывезли погибшего в лесополосу на ул. Дубравной Сормовского района. Тело мальчика







В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Родители обнаруженного в лесополосе Нижнего Новгорода погибшего младенца предстанут перед судом по обвинению в его убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 12 января 2017 года.По версии следствия, 27-летняя мать мальчика 31 января 2016 года самостоятельно родила здорового, доношенного ребенка в квартире дома, расположенного в Московском районе. Женщина на учет по беременности не вставала, за медицинской помощью не обращалась. 1 февраля она и 29-летний отец мальчика утопили ребенка в ванной, после чего вывезли погибшего в лесополосу на ул. Дубравной Сормовского района. Тело мальчика обнаружили рабочие-геодезисты. Задержать родителей ребенка удалось в марте 2016 года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, группой лиц), в отношении женщины - ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Вину по предъявленным обвинениям они признали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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