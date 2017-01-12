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Происшествия

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве нижегородки из-за ее машины

12 января 2017 16:49  [1280] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве нижегородки из-за ее машины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 12 января 2017 года.

Следователи полагают, что убийство произошло 26 ноября 2015 года. В этот день 45-летняя нижегородка на личном автомобиле марки Ford Focus приехала в г. Дзержинск на встречу с 40-летним подозреваемым, с которым познакомилась накануне в сети Интернет.

На автомобиле они выехали за город, где мужчина напал на потерпевшую и, угрожая ножом, заставил выйти на улицу, после чего несколько раз ударил ножом. От ранений женщина скончалась. Для того, что бы скрыть преступление, подозреваемый положил тело погибшей в багажник машины, но не смог выехать с места из-за плохих дорожных условий, поэтому он спрятал тело женщины в противопожарный ров и забросал его сосновыми ветками.

После этого мужчина покинул место преступления, забрав паспорт женщины. Тело погибшей и ее автомобиль 27 ноября 2015 года обнаружил местный житель, который выгуливал поблизости собаку. Подозреваемого задержали по "горячим" следам и возбудили уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "д, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта). Свою вину в этом он не признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

В СУ СК отметили, что в 1998 году мужчина уже был осужден за совершение аналогичного преступления (убийство женщины из корыстных побуждений). Ярославский суд тогда назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Освободился он из мест лишения свободы условно-досрочно в 2014 году.

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