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Общество

Новый канал начал вещание в сети Интерактивного ТВ "Ростелекома"

12 января 2017 18:00  [233] Общество

Новый канал начал вещание в сети Интерактивного ТВ "Ростелекома". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании.

Речь идет телеканале правительства Нижегородской области "Время Н", который стал доступен для зрителей в сети вещания Интерактивного телевидения Ростелекома и ведется на 25-й кнопке.

С января 2017 года, после непродолжительного тестового периода, вещание канала началось в рабочем режиме и доступно всем абонентам цифрового Интерактивного ТВ в Нижегородской области.

СПРАВКА:
Интерактивное ТВ Ростелекома позволяет смотреть более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе более 50 - в HD-формате. Интерактивное ТВ предлагает настроить телепросмотр индивидуально под абонента.

Пользователям предлагается спектр дополнительных сервисов: "Видеопрокат", "Караоке", "Родительский контроль", "Мультискрин" и многое другое. Каталог фильмов в сервисе "Видеопрокат" периодически обновляется. Фильм можно приобрести в постоянное пользование и просматривать в любое удобное время или взять в аренду с правом неограниченного количества просмотров в течение 48 часов.

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