Новый канал начал вещание в сети Интерактивного ТВ "Ростелекома" Общество

Новый канал начал вещание в сети Интерактивного ТВ "Ростелекома". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании.Речь идет телеканале правительства Нижегородской области "Время Н", который стал доступен для зрителей в сети вещания Интерактивного телевидения Ростелекома и ведется на 25-й кнопке.С января 2017 года, после непродолжительного тестового периода, вещание канала началось в рабочем режиме и доступно всем абонентам цифрового Интерактивного ТВ в Нижегородской области.СПРАВКА:Интерактивное ТВ Ростелекома позволяет смотреть более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе более 50 - в HD-формате. Интерактивное ТВ предлагает настроить телепросмотр индивидуально под абонента.Пользователям предлагается спектр дополнительных сервисов: "Видеопрокат", "Караоке", "Родительский контроль", "Мультискрин" и многое другое. Каталог фильмов в сервисе "Видеопрокат" периодически обновляется. Фильм можно приобрести в постоянное пользование и просматривать в любое удобное время или взять в аренду с правом неограниченного количества просмотров в течение 48 часов.