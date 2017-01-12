Подрядчики планируют начать укладку асфальтобетона на объектах Борского транспортного узла в Нижегородской области с апреля Общество

Борский мост Фото: НИА "Нижний Новгород"



По данным пресс-службы, сегодня состоялось сегодня, губернатор области Валерий Шанцев провел первое в этом году выездное совещание на строительную площадку дублера Борского моста.



По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко, в настоящее время работы на всех объектах создаваемого Борского транспортного узла завершены уже более чем на 80%. "Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поставил перед нами две задачи. Во-первых, до 30 марта необходимо запустить все ливневые и очистные сооружения, закончить с водоотводными лотками вдоль дороги и мероприятиями по укреплению земляного полотна в преддверии паводкового сезона. И, во-вторых, с 15 апреля подрядные организации должны будут приступить к производству и укладке асфальтобетона. Всего за 2,5 месяца необходимо уложить порядка 70 тысяч тонн асфальтобетона, как по участку нового строительства, так и по участку реконструкции - той дороге, по которой сейчас и ездят автомобили", - пояснил Александр Герасименко.



После инспекции строительной площадки объекта Валерий Шанцев отметил, что "в мае этого года должен быть готов и проект дальнейшего продолжения Борской транспортной системы - строительства трассы от Неклюдова до Золотова". "Уже в этом году мы начнем строительство, и планируем закончить его к концу 2018 года. Тогда мы забудем про проблему заторов не только в районе Мещеры, но и по всем северным районам, которые примыкают к Кировской трассе. Появится хорошая развязка на Сокольское, на Городец. С учетом обхода, который был открыт в конце прошлого года, полностью распределяться транспортные потоки на Бору. В целом все Кировское направление будет развязано. Проблемы пробок в этом направлении в 2018 году должны полностью исчезнуть", - подчеркнул Валерий Шанцев.



По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, сейчас все сезонные работы идут в полном соответствии графику. На кольцевой развязке на пересечении улиц Карла Маркса и Сергея Акимова продолжается монтаж шумозащитных экранов, барьерных ограждений и дорожных знаков, формируется схема организации дорожного движения. Также продолжается строительство нового здания для поста ДПС, перенос которого необходим для соединения построенной развязки и подходов к дублеру Борского моста. На левом берегу ведутся работы по устройству ливневой канализации, осталось проложить порядка 250 метров.



Как сообщили в министерстве, в ближайшее время также планируется завершить устройство архитектурного освещения моста для придания мостовому переходу индивидуальности.



Специалисты планируют приступить к укладке асфальтобетона на объектах Борского транспортного узла в Нижегородской области с апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 января.По данным пресс-службы, сегодня состоялось сегодня, губернатор области Валерий Шанцев провел первое в этом году выездное совещание на строительную площадку дублера Борского моста.По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко, в настоящее время работы на всех объектах создаваемого Борского транспортного узла завершены уже более чем на 80%. "Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поставил перед нами две задачи. Во-первых, до 30 марта необходимо запустить все ливневые и очистные сооружения, закончить с водоотводными лотками вдоль дороги и мероприятиями по укреплению земляного полотна в преддверии паводкового сезона. И, во-вторых, с 15 апреля подрядные организации должны будут приступить к производству и укладке асфальтобетона. Всего за 2,5 месяца необходимо уложить порядка 70 тысяч тонн асфальтобетона, как по участку нового строительства, так и по участку реконструкции - той дороге, по которой сейчас и ездят автомобили", - пояснил Александр Герасименко.После инспекции строительной площадки объекта Валерий Шанцев отметил, что "в мае этого года должен быть готов и проект дальнейшего продолжения Борской транспортной системы - строительства трассы от Неклюдова до Золотова". "Уже в этом году мы начнем строительство, и планируем закончить его к концу 2018 года. Тогда мы забудем про проблему заторов не только в районе Мещеры, но и по всем северным районам, которые примыкают к Кировской трассе. Появится хорошая развязка на Сокольское, на Городец. С учетом обхода, который был открыт в конце прошлого года, полностью распределяться транспортные потоки на Бору. В целом все Кировское направление будет развязано. Проблемы пробок в этом направлении в 2018 году должны полностью исчезнуть", - подчеркнул Валерий Шанцев.По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, сейчас все сезонные работы идут в полном соответствии графику. На кольцевой развязке на пересечении улиц Карла Маркса и Сергея Акимова продолжается монтаж шумозащитных экранов, барьерных ограждений и дорожных знаков, формируется схема организации дорожного движения. Также продолжается строительство нового здания для поста ДПС, перенос которого необходим для соединения построенной развязки и подходов к дублеру Борского моста. На левом берегу ведутся работы по устройству ливневой канализации, осталось проложить порядка 250 метров.Как сообщили в министерстве, в ближайшее время также планируется завершить устройство архитектурного освещения моста для придания мостовому переходу индивидуальности. Напомним , что запуск рабочего движения на дублере Борского моста состоялся 4 ноября 2016 года. В это время работы на объекте шли в соответствии с графиком и были выполнены на 72%. В саму систему мостового перехода, помимо дублера моста, входят транспортная развязка со стороны областного центра, два пойменных моста, путепровод на транспортной развязке в поселке Неклюдово, мост через реку Везлома, расширение трассы до Толоконцева и два пешеходных перехода. Ожидается, что вся система Борского транспортного узла будет запущена 30 июля 2017 года.

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