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Общество

Более 250 работ поступило на конкурс Ростелекома "Технологии для жизни - больше возможностей" с ноября 2016 года

12 января 2017 18:51  [213] Общество

Более 250 работ поступило на конкурс Ростелекома "Технологии для жизни - больше возможностей" с ноября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании 12 января 2017 года.

"Ростелеком организовал VI конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров в ноябре 2016 года, и на сегодняшний день уже прислано более 250 статей, репортажей, сюжетов и других творческих работ со всей России", - говорится в сообщении.

Партнером конкурса выступила АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы", дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий. Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года.

Лучшие работы также будут определены на макрорегиональном уровне, победители будут награждены призами. Подведение итогов федерального этапа конкурса состоится в Москве в июне 2017 года, на нее будут приглашены победители из всех макрорегионов.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.

Конкурс проводится по номинациям "печатная пресса"; "радио и телевидение"; "интернет - СМИ"; "социальные медиа".

Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.

В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телеком отрасли России, Японии и Армении.

"Телекоммуникационная отрасль и IT развиваются очень стремительно, внося в нашу жизнь множество новых технологий. Но это развитие невозможно без широкого общественного интереса и формирования научной и образовательной среды, которые в массе своей формируют средства массовой информации. Считаю, что международный конкурс журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!" будет взаимно полезным и нужным как для СМИ, так и для представителей телекоммуникационной отрасли", - сказал заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, член жюри конкурса от МРФ "Волга" Станислав Казарин.

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