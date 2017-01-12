Репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января Культура и отдых

Нижегородский театр драмы Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь театра Елена Востокова.По ее словам, 11 января в театре прошла первая читка нового спектакля, который ставит известный литовский режиссер Линас Зайкаускас. До момента премьерного показа режиссер будет находиться в Нижнем Новгороде и работать с актерской труппой. Данная постановка станет первым опытом сотрудничества драмтеатра с Зайкаускасом."В конце прошлого года режиссер приезжал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с труппой театра и посмотреть спектакли текущего репертуара. На первой читке-встрече режиссер и актеры познакомились с пьесой. Туда же приглашались молодые артисты Николай Смирнов и Алина Ващенко, которые, вероятно, пополнят труппу театра", - сказала Елена Востокова."Наш городок"- это пьеса в трех действиях американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера, написанная в 1938 году и в том же году удостоенная Пулитцеровской премии."Действие разворачивается в 1901-1913 годах в американском провинциальном городке. Пьеса задумана как спектакль в спектакле. Драматург предлагает постановщикам не использовать занавес, декорации. Действия ведется от имени помощника режиссера, который рассказывает об истории небольшого городка, о его укладе, событиях", - говорится в пресс-релизе театра.Премьера спектакля запланирована на 2 марта 2017 года.СПРАВКА:Линас Зайкаускас поставил около 60 оперных и драматических спектаклей на сценах России, Украины, Литвы, Польши, Румынии и Турции. Руководил Русским драматическим театром в Вильнюсе, а также Театром Повшехны в Польше.Режиссер преподавал в Музыкальной академии Литвы, в Паневежисской консерватории и в Йельском университете (США), читал курс "Образ и язык в рекламе" в Высшей школе журналистики в Варшаве. С 2010 года возглавлял Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова, а чуть раньше - в 2007-2010 годах - был главным режиссером театра "Старый дом" в Новосибирске. С 2011 года являлся главным режиссером Ульяновского драматического театра. С 2015 года возглавляет Паневежский драматический театр.