Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
13 января 2017 16:56  [172] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 13 по 20 января 2017 года
13 января 2017 16:01  [256] Зрители пожаловались в нижегородское УФАС на отсутствие рекламируемых элементов в показе оперы "Carmina Burana"
12 января 2017 18:58  [181] Репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января
12 января 2017 09:35  [559] Пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия
11 января 2017 16:36  [674] Девятилетняя Алиса Костылева из Нижегородской области получила титул Little princess of the universe 2017
11 января 2017 12:22  [539] Нижний Новгород вошел в федеральную программу "Большие гастроли" на 2017 год
11 января 2017 10:06  [349] Капуцины, циветты, крыланы, козы и овцы принесли пополнение в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
10 января 2017 15:55  [470] ОМК объявила конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского метзавода площадью 10 тысяч кв метров
10 января 2017 14:49  [393] Студентки семи нижегородских вузов примут участие в конкурсе "Татьянин день – 2017"
09 января 2017 14:08  [522] Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к Крещению в 2017 году
Культура и отдых

Репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января

12 января 2017 18:58  [181] Культура и отдых
Нижегородский театр драмы (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородский театр драмы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь театра Елена Востокова.

По ее словам, 11 января в театре прошла первая читка нового спектакля, который ставит известный литовский режиссер Линас Зайкаускас. До момента премьерного показа режиссер будет находиться в Нижнем Новгороде и работать с актерской труппой. Данная постановка станет первым опытом сотрудничества драмтеатра с Зайкаускасом.

"В конце прошлого года режиссер приезжал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с труппой театра и посмотреть спектакли текущего репертуара. На первой читке-встрече режиссер и актеры познакомились с пьесой. Туда же приглашались молодые артисты Николай Смирнов и Алина Ващенко, которые, вероятно, пополнят труппу театра", - сказала Елена Востокова.

"Наш городок"- это пьеса в трех действиях американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера, написанная в 1938 году и в том же году удостоенная Пулитцеровской премии.

"Действие разворачивается в 1901-1913 годах в американском провинциальном городке. Пьеса задумана как спектакль в спектакле. Драматург предлагает постановщикам не использовать занавес, декорации. Действия ведется от имени помощника режиссера, который рассказывает об истории небольшого городка, о его укладе, событиях", - говорится в пресс-релизе театра.

Премьера спектакля запланирована на 2 марта 2017 года.

СПРАВКА:
Линас Зайкаускас поставил около 60 оперных и драматических спектаклей на сценах России, Украины, Литвы, Польши, Румынии и Турции. Руководил Русским драматическим театром в Вильнюсе, а также Театром Повшехны в Польше.

Режиссер преподавал в Музыкальной академии Литвы, в Паневежисской консерватории и в Йельском университете (США), читал курс "Образ и язык в рекламе" в Высшей школе журналистики в Варшаве. С 2010 года возглавлял Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова, а чуть раньше - в 2007-2010 годах - был главным режиссером театра "Старый дом" в Новосибирске. С 2011 года являлся главным режиссером Ульяновского драматического театра. С 2015 года возглавляет Паневежский драматический театр.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph