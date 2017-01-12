"Несколько питомцев нижегородского зоопарка "Лимпопо" сейчас ожидают пополнения", - Дарья Архипова Общество

Новорожденные детеныши циветты на искусственном вскармливании Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Несколько питомцев нижегородского зоопарка "Лимпопо" сейчас ожидают пополнения", - сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Дарья Архипова 12 января 2017 года.



По ее словам, после новогоднего всплеска



"Как правило, мы не разглашаем, кто ожидает потомства, на всякий случай. Лучше мы снова вас пригласим к себе еще раз, когда это событие произойдет. Все детеныши, родившиеся в первые дни нового года, чувствуют себя очень хорошо и уже осваивают новые навыки. Например, потомство циветты, которая отказалась от них, научилось самостоятельно пить молоко из бутылочек во время кормления. Малыши крыланов и капуцинов также подрастают, но пока постоянно находятся вместе со своими мамами", - отметила Архипова.



"Нам часто задают вопрос про то, не планирует ли зоопарк задействовать циветт для производства знаменитого кофе элитных сортов. Нет, такой практики у нас нет, и не планируется. Это отдельное большое производство со своей технологией", - подвела итог представитель зоопарка.



"Несколько питомцев нижегородского зоопарка "Лимпопо" сейчас ожидают пополнения", - сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Дарья Архипова 12 января 2017 года.По ее словам, после новогоднего всплеска рождаемости детенышей зоопарк ожидает прибавления еще в нескольких семействах животных."Как правило, мы не разглашаем, кто ожидает потомства, на всякий случай. Лучше мы снова вас пригласим к себе еще раз, когда это событие произойдет. Все детеныши, родившиеся в первые дни нового года, чувствуют себя очень хорошо и уже осваивают новые навыки. Например, потомство циветты, которая отказалась от них, научилось самостоятельно пить молоко из бутылочек во время кормления. Малыши крыланов и капуцинов также подрастают, но пока постоянно находятся вместе со своими мамами", - отметила Архипова."Нам часто задают вопрос про то, не планирует ли зоопарк задействовать циветт для производства знаменитого кофе элитных сортов. Нет, такой практики у нас нет, и не планируется. Это отдельное большое производство со своей технологией", - подвела итог представитель зоопарка. Напомним , что капуцины, циветты, крыланы, козы и овцы принесли пополнение в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в начале января 2017 года.

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