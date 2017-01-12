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Происшествия

Куривший в нетрезвом состоянии мужчина погиб из-за начавшегося пожара в Нижегородской области 12 января

13 января 2017 09:52  [222] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Куривший в нетрезвом состоянии мужчина погиб из-за начавшегося пожара в Починковском районе Нижегородской области 12 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Байково Починковского района поступило в 04:17. На месте возгорания было обнаружено тело погибшего брата хозяйки дома - мужчины 1954 года рождения. Сгорел дом на площади 40 кв.м. Причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в 14:37 поступило сообщение о пожаре на ул. Гражданской в с. Починки. Ожог верхних дыхательных путей, лица и рук I-II степени получила дочь хозяйки дома - девушка 1999 года рождения, от госпитализации она отказалась. В результате пожара сгорел пристрой и кровля дома на площади 60 кв.м. Возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.

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