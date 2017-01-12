Два дачных дома сгорело в Нижегородской области ночью 12 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Так, в 06:03 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в с. Круглые Паны Дивеевского района. Там сгорел дачный дом на площади 70 кв.м. К возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования.



Кроме того, около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в дачном доме в д. Малиновка Лысковского района, который в результате был уничтожен огнем на общей площади 100 кв.м. В этом случае причиной пожара стала неисправность печного отопления.



Два дачных дома сгорело в Нижегородской области ночью 12 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Так, в 06:03 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в с. Круглые Паны Дивеевского района. Там сгорел дачный дом на площади 70 кв.м. К возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования.Кроме того, около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в дачном доме в д. Малиновка Лысковского района, который в результате был уничтожен огнем на общей площади 100 кв.м. В этом случае причиной пожара стала неисправность печного отопления. Напомним , куривший в нетрезвом состоянии мужчина погиб из-за начавшегося пожара в Починковском районе Нижегородской области 12 января.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+