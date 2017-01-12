Руководство МРСК Центра объявило о назначении гендиректором "Нижновэнерго" Ивана Клейменова Бизнес

Иван Клейменов Фото: "МРСК Центр" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Руководство МРСК Центра объявило о назначении гендиректором "Нижновэнерго" Ивана Клейменова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго" 13 января 2017 года.



По словам собеседника агентства, 12 января гендиректор "Воронежэнерго" Иван Клейменов и руководитель ПАО "МРСК Центра" Олег Исаев встречались с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, где Исаев объявил, что Клейменов переходит на работу в Нижегородскую область. "Формально назначения пока нет, но об этом было официально объявлено. Иван Клейменов – специалист высочайшего уровня, и мы даже несколько расстроены, что он уходит", - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" НИА "Нижний Новгород" сообщили, что назначенный вместо прежнего гендиректора Олега Шавина временно исполняющим обязанности руководителя Михаил Пилавов ушел с этой должности "в связи с личными обстоятельствами", проработав на ней несколько дней. При этом собеседник агентства напомнил, что официально Пилавова назначить еще не успели.







СПРАВКА:

Иван Петрович Клейменов родился в 1960 году в селе Посевкино Грибановского района Воронежской области. В 1987 году c отличием закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности "Электрификация сельского хозяйства". В 1989 году получил диплом организатора-экономиста экономического факультета. До назначения гендиректором "Воронежэнерго" работал заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала, заместителем генерального директора по транспорту электроэнергии "Воронежэнерго", исполнительным директором Борисоглебских электрических сетей, начальником службы распределительных сетей Борисоглебских электрических сетей. Руководство МРСК Центра объявило о назначении гендиректором "Нижновэнерго" Ивана Клейменова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго" 13 января 2017 года.По словам собеседника агентства, 12 января гендиректор "Воронежэнерго" Иван Клейменов и руководитель ПАО "МРСК Центра" Олег Исаев встречались с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, где Исаев объявил, что Клейменов переходит на работу в Нижегородскую область. "Формально назначения пока нет, но об этом было официально объявлено. Иван Клейменов – специалист высочайшего уровня, и мы даже несколько расстроены, что он уходит", - отметили в пресс-службе.В пресс-службе филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" НИА "Нижний Новгород" сообщили, что назначенный вместо прежнего гендиректора Олега Шавина временно исполняющим обязанности руководителя Михаил Пилавов ушел с этой должности "в связи с личными обстоятельствами", проработав на ней несколько дней. При этом собеседник агентства напомнил, что официально Пилавова назначить еще не успели. Напомним , в конце декабря 2016 года стало известно, что Олег Шавин (также является депутатом Законодательного собрания региона - прим. НИА "Нижний Новгород") покинул пост директора филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по собственному желанию.СПРАВКА:Иван Петрович Клейменов родился в 1960 году в селе Посевкино Грибановского района Воронежской области. В 1987 году c отличием закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности "Электрификация сельского хозяйства". В 1989 году получил диплом организатора-экономиста экономического факультета. До назначения гендиректором "Воронежэнерго" работал заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала, заместителем генерального директора по транспорту электроэнергии "Воронежэнерго", исполнительным директором Борисоглебских электрических сетей, начальником службы распределительных сетей Борисоглебских электрических сетей.

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