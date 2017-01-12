Трое опрошенных судом 13 января жителей дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде не согласны с суммой компенсации Политика

Надежда Рожкова и Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Трое опрошенных судом потерпевших не согласны с суммой предложенной нижегородскими властями компенсации в связи с обрушением дома по ул. Самочкина. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в суде Ленинского района Нижнего Новгорода 13 января 2017 года.



Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд



Согласно информации, в общей сложности в этот день было опрошено шесть человек. Так, потерпевшая Ирина Петрова заявила что не согласна с размером компенсации в 1,9 млн рублей и сейчас оспаривает этот вопрос в суде.



Следующее заседание назначено на 20 января.







Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина Трое опрошенных судом потерпевших не согласны с суммой предложенной нижегородскими властями компенсации в связи с обрушением дома по ул. Самочкина. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в суде Ленинского района Нижнего Новгорода 13 января 2017 года.Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.Согласно информации, в общей сложности в этот день было опрошено шесть человек. Так, потерпевшая Ирина Петрова заявила что не согласна с размером компенсации в 1,9 млн рублей и сейчас оспаривает этот вопрос в суде.Следующее заседание назначено на 20 января. Как сообщалось 23 декабря 2016 года, еще одна потерпевшая по делу нижегородского сити-менеджера Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном властями доме.Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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