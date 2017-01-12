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Бизнес

Суд удовлетворил иск Дмитрия Дзепы о возвращении доли в уставном капитале "Нижегородского ритуального дома"

13 января 2017 11:58  [332] Бизнес
Строящийся крематорий в Нижнем Новгороде (Фото: НИА Нижний Новгород)

Строящийся крематорий в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд удовлетворил иск Дмитрия Дзепы о возвращении доли в уставном капитале ООО "Нижегородский ритуальный дом". Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, 10 января 2017 года суд постановил признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО от 23 октября 2013 года, восстановить в Едином государственном реестре юридических лиц запись о том, что Дмитрию Николаевичу Дзепе принадлежит 25,1% доли в уставном капитале ООО "Нижегородский ритуальный дом" и обязать Дзепу возвратить ООО "Компания "Терра" 2 510 рублей.

Согласно данным ФНС, на данный момент уставный капитал ООО "Нижегородский ритуальный дом" составляет 10 млн 10 тысяч рублей, из которых 66,7% принадлежат ООО "Компания Терра", остальные 33,3% - Льву Щеголеву. Уставный капитал ООО "Компания Терра" составляет 30,3 тысяч рублей. Учредители: Ольга Алексеевна Краснова (1%), Игорь Львович Щеголев (99%).

В то же время в суде рассматривается иск "Терры" к ООО "Нижегородский Ритуальный Дом" о признании недействительными выпущенных бывшим директором ООО Максимом Поляковым (с 16 сентября 2016 года директором назначен Петр Чуриков) шести векселей от 1 сентября 2015 года: трех – в досрочное погашение задолженностей перед ООО "Стройлайн" (почти на 36 млн рублей) и еще трех – в досрочное погашение задолженностей перед Максимом Поляковым (более 17 млн рублей). Очередное заседание по делу назначено на 30 января 2017 года.

Напомним, ООО "Терра" намерено ввести в эксплуатацию первый в Нижнем Новгороде крематорий в январе 2017 года.

Ранее планировалось построить первый в городе крематорий с колумбарием к декабрю 2016 года. Еще ранее назывались сроки окончания строительства объектов - середина лета 2016 года. Инвестором изначально выступало ООО "Нижегородский ритуальный дом", в ценах 2012 года объем инвестиций оценивался в 300 млн рублей, а срок окончания строительства - 2014 год.

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