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Экономика

ИФНС подала в суд иск о банкротстве МП "НижегородгражданНИИпроект"

13 января 2017 12:07  [291] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Иск о банкротстве муниципального предприятия "НижегородгражданНИИпроект" поступил в суд. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, заявление о признании должника несостоятельным поступило в суд 12 января 2017 года от инспекции Федеральной налоговой службы России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Также неизвестен объем задолженности предприятия перед налоговой службой.

Напомним, что убыток МП "НижегородгражданНИИпроект" за девять месяцев 2016 года превысил 8 млн рублей по сравнению с прибылью за тот же период 2015 года.

Напомним также, что МП "НижегородгражданНИИпроект" в 2015 году было выбрано для подготовки проекта планировки и межевания территории Нижегородской области для строительства высокоскоростной магистрали на территории региона.

Как сообщалось ранее, в 2015 году иск о банкротстве предприятия в судо подавало ООО "Жилстрой-НН". Требования заявителя были основаны на вступившем в законную силу решении суда, согласно которого с МП в пользу "Жилстрой-НН" было взыскано почти 4,7 млн рублей. Однако основной долг был погашен, и суд отказал компании во введении в отношении МП "НижегородгражданНИИпроект" процедуры наблюдения.

СПРАВКА:
МП "НижегородгражданНИИпроект" – старейший проектный институт в области строительства, архитектуры и градостроительства Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Занимается разработкой градостроительной документации (генеральные планы городов и населенных пунктов, комплексные схемы градостроительного планирования, проекты планировки и застройки жилых районов), архитектурно-строительным проектированием (жилые и общественные здания), проектированием объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры.

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