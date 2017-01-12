Пятый аукцион по продаже доли здания "Рождественских бань" не состоялся в Нижнем Новгороде из-за отсутствия заявок

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Пятый аукцион по продаже доли здания ООО "Рождественские бани" не состоялся в Нижнем Новгороде из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Согласно опубликованной информации, на аукционе 11 января 2017 года планировалось продать 1/5 долю двухэтажного здания общей площадью 978,8 кв метров, расположенного по адресу: ул. Василия Иванова, д. 36А.
Напомним
, цена лота была равна 5,9 млн рублей (на первом аукционе начальная цена составляла
7,5 млн рублей. - прим. НИА "Нижний Новгород"). Впервые данный объект администрация выставляла на продажу в октябре 2015 года.
Напомним также
, что на 13 февраля назначен аукцион по продаже муниципальной бани на ул. Станиславского.
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