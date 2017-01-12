Нижегородский филиал Т Плюс увеличил выработку электроэнергии на 5,7% в 2016 году Бизнес

Нижегородский филиал Т Плюс увеличил выработку электроэнергии на 5,7% в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.Кроме того, отпуск тепловой энергии был увеличен по итогам года на 9,8%.Согласно информации, в прошлом году станции Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" (Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ), по оперативным данным, выработали 5797 млн кВт∙ч электроэнергии и отпустили 5287 тысяч Гкал тепловой энергии.В пресс-службе пояснили, что увеличению отпуска тепловой энергии способствовал рост потребления крупного промышленного потребителя Новогорьковской ТЭЦ – ООО "РусВинил".В 2015 году станции филиала суммарно выработали 5483,6 млн кВт∙ч электроэнергии и отпустили 4813,4 тысяч Гкал тепловой энергии.