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Общество

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области небольшой снег 14-15 января

13 января 2017 12:50  [136] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области небольшой снег 14-15 января. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, 13 января ожидается теплая погода: при южном ветре -3…-5°, местами возможен кратковременный снег.

С 14 по 15 января атмосферное давление постепенно будет расти, при значительной облачности временами будет идти небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы -2…-5°, ночью -4…-7°, при прояснениях в низинах – до -10°. Ветер южный, умеренный, на дорогах сохранятся наледи.

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