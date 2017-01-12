Синоптики прогнозируют в Нижегородской области небольшой снег 14-15 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области небольшой снег 14-15 января. Об этом сообщает гидрометцентр.Согласно информации, 13 января ожидается теплая погода: при южном ветре -3…-5°, местами возможен кратковременный снег.С 14 по 15 января атмосферное давление постепенно будет расти, при значительной облачности временами будет идти небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы -2…-5°, ночью -4…-7°, при прояснениях в низинах – до -10°. Ветер южный, умеренный, на дорогах сохранятся наледи.