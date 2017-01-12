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Происшествия

Экс-полицейский предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в совершении смертельного ДТП

13 января 2017 13:04  [247] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-полицейский предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 13 января 2017 года.

По версии следствия, около 23:00 5 августа 2016 года 26-летний старший оперуполномоченный отдела УКОН (управления по контролю за оборотом наркотиков) ГУ МВД двигался на мотоцикле Honda по ул. Коминтерна Сормовского района. Около дома №172 он сбил женщину-пешехода. От полученных телесных повреждений 30-летняя женщина умерла. Мужчина на момент ДТТ находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), он был заключен под стражу.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, после аварии обвиняемый был уволен из ОВД "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Сейчас дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.

Напомним также, что в декабре 2016 года экс-сотрудник ГИБДД был приговорен к пяти годам колонии за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде также в Сормовском районе.

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Теги:
ДТП МВД Суд
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