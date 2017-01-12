Нижегородская область направила более 2,5 тысяч молодых людей на осенний призыв в 2016 году Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области



По информации военкомата области, в регионе призыв граждан на военную службу проведен в установленные сроки, государственное задание на призыв выполнено в полном объеме.



"Выполнение госзадания на призыв достигнуто благодаря качественной организации работы призывных комиссий и проведению подготовительных мероприятий, а также организации взаимодействия администраций с военными комиссариатами области со всеми органами власти по вопросам призыва граждан на военную службу", – пояснили в облвоенкомате.



Согласно данным Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, всего в ходе осенней призывной кампании на военную службу направлено 152 тысячи граждан, то есть задание на призыв, установленный указом Президента РФ, выполнено в полном объеме. Одновременно с этим призывники отправлялись на альтернативную службу - осенью таких было 352 человека, что составляет 0,2% от общего числа граждан, призванных на военную службу.



Нижегородская область направила более 2,5 тысяч молодых людей на осенний призыв в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 13 января 2017 года.По информации военкомата области, в регионе призыв граждан на военную службу проведен в установленные сроки, государственное задание на призыв выполнено в полном объеме."Выполнение госзадания на призыв достигнуто благодаря качественной организации работы призывных комиссий и проведению подготовительных мероприятий, а также организации взаимодействия администраций с военными комиссариатами области со всеми органами власти по вопросам призыва граждан на военную службу", – пояснили в облвоенкомате.Согласно данным Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, всего в ходе осенней призывной кампании на военную службу направлено 152 тысячи граждан, то есть задание на призыв, установленный указом Президента РФ, выполнено в полном объеме. Одновременно с этим призывники отправлялись на альтернативную службу - осенью таких было 352 человека, что составляет 0,2% от общего числа граждан, призванных на военную службу. Напомним , более 40 нижегородских призывников отправились служить в Президентский и Семеновский полки 16 ноября 2016 года.

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