Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
13 января 2017 15:05  [314] Проект по ликвидации "Черной дыры" в Нижегородской области прошел экологическую экспертизу
13 января 2017 14:58  [167] Третий форум "Сообщество" стартует в России в марте 2017 года
13 января 2017 13:48  [145] Более 2 млн нижегородцев обратилось в МФЦ региона в 2016 году
13 января 2017 13:41  [226] Роспотребнадзор выявил в нижегородской "Пятёрочке" "незамерзайку" с превышением метанола в 610-708 раз
13 января 2017 13:23  [303] Строители сообщают о готовности тоннелей и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде на 55%
13 января 2017 13:08  [154] Нижегородская область направила более 2,5 тысяч молодых людей на осенний призыв в 2016 году
13 января 2017 12:50  [136] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области небольшой снег 14-15 января
13 января 2017 12:16  [297] Суд рассмотрит иск нижегородки об обязании второй собственницы дома сократить количество собак и кошек
13 января 2017 10:11  [307] НИМБ погасил задолженность по зарплате в размере около 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры
12 января 2017 19:11  [212] "Несколько питомцев нижегородского зоопарка "Лимпопо" сейчас ожидают пополнения", - Дарья Архипова
Общество

Строители сообщают о готовности тоннелей и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде на 55%

13 января 2017 13:23  [303] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строители сообщают о готовности перегонных тоннелей и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде на 55. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на итоги инспекции объекта 13 января 2017 года.

По словам специалистов, в настоящее время работы ведутся на всех четырех строительных площадках Нижнего Новгорода: на станции "Стрелка", на ул. Стрелка, на Мещерском озере и на пл. Ленина. На станции активно ведется устройство монолитных железобетонных конструкций, армирование и бетонирование стен вестибюля, проводится гидроизоляция.

"Сейчас на площадке работает 527 человек, а уже с начала марта их число будет увеличено до 1000-1200 человек. Идет бетонирование верхнего строения пути: из 2100 метров сделано уже 1700 метров, а уже в феврале начнется прокладка рельсов", - пояснил директор МКУ ГУММиД Юрий Гаранин.

Губернатор Валерий Шанцев назвал 2017 год решающим для строительства новой станции метрополитена: "В этом году должны быть закончены все монтажно-строительные работы по объекту. Весной 2018 года станция будет окончательно отшлифована и протестирована, а в мае должна быть полностью готова к открытию".

В частности, среди задач, поставленных перед ними на 2017 год, строители назвали начало и окончание работ по устройству верхнего строения пути в правом и левом перегонных тоннелях; окончание проходки левого перегонного тоннеля; окончание работ по возведению монолитных конструкций станции "Стрелка"; заключение договоров субподряда на устройство систем инженерно- технического обеспечения объекта в целом; окончание поставки инженерно-технического оборудования на объект; окончание монтажных работ по инженерному обеспечению объекта.

Напомним, подрядчик – ГК "Управление строительства – 620" – начал прокладку левого перегонного тоннеля до станции "Стрелка" в начале октября 2016 года.

СПРАВКА:
Станция метро "Стрелка" должна появиться в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Она предназначена для обеспечения пассажирского сообщения городских территорий с крупным стадионом "Нижний Новгород". Строительство станции и притоннельных сооружений в прибрежной полосе Мещерского озера проходят в открытых котлованах с креплением "стена в грунте". Перегонные тоннели сооружаются закрытым способом с использованием тоннелепроходческого комплекса "Татьяна", диаметр которого составляет 6 метров, длина более 80 метров, а вес – 415 тонн. Строительная длина участка (включая станцию метро) составляет 2,449 км. Пропускная способность новой линии будет составлять 40 поездов в час "пик" в одном направлении, а провозная способность – 28 тысяч чел в час "пик". В новых тоннелях метропоезда смогут развивать скорость свыше 40 км/ч.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph