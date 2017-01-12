Строители сообщают о готовности тоннелей и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде на 55% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



По словам специалистов, в настоящее время работы ведутся на всех четырех строительных площадках Нижнего Новгорода: на станции "Стрелка", на ул. Стрелка, на Мещерском озере и на пл. Ленина. На станции активно ведется устройство монолитных железобетонных конструкций, армирование и бетонирование стен вестибюля, проводится гидроизоляция.



"Сейчас на площадке работает 527 человек, а уже с начала марта их число будет увеличено до 1000-1200 человек. Идет бетонирование верхнего строения пути: из 2100 метров сделано уже 1700 метров, а уже в феврале начнется прокладка рельсов", - пояснил директор МКУ ГУММиД Юрий Гаранин.



Губернатор Валерий Шанцев назвал 2017 год решающим для строительства новой станции метрополитена: "В этом году должны быть закончены все монтажно-строительные работы по объекту. Весной 2018 года станция будет окончательно отшлифована и протестирована, а в мае должна быть полностью готова к открытию".



В частности, среди задач, поставленных перед ними на 2017 год, строители назвали начало и окончание работ по устройству верхнего строения пути в правом и левом перегонных тоннелях; окончание проходки левого перегонного тоннеля; окончание работ по возведению монолитных конструкций станции "Стрелка"; заключение договоров субподряда на устройство систем инженерно- технического обеспечения объекта в целом; окончание поставки инженерно-технического оборудования на объект; окончание монтажных работ по инженерному обеспечению объекта.







СПРАВКА:

Станция метро "Стрелка" должна появиться в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Она предназначена для обеспечения пассажирского сообщения городских территорий с крупным стадионом "Нижний Новгород". Строительство станции и притоннельных сооружений в прибрежной полосе Мещерского озера проходят в открытых котлованах с креплением "стена в грунте". Перегонные тоннели сооружаются закрытым способом с использованием тоннелепроходческого комплекса "Татьяна", диаметр которого составляет 6 метров, длина более 80 метров, а вес – 415 тонн. Строительная длина участка (включая станцию метро) составляет 2,449 км. Пропускная способность новой линии будет составлять 40 поездов в час "пик" в одном направлении, а провозная способность – 28 тысяч чел в час "пик". В новых тоннелях метропоезда смогут развивать скорость свыше 40 км/ч. Строители сообщают о готовности перегонных тоннелей и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде на 55. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на итоги инспекции объекта 13 января 2017 года.По словам специалистов, в настоящее время работы ведутся на всех четырех строительных площадках Нижнего Новгорода: на станции "Стрелка", на ул. Стрелка, на Мещерском озере и на пл. Ленина. На станции активно ведется устройство монолитных железобетонных конструкций, армирование и бетонирование стен вестибюля, проводится гидроизоляция."Сейчас на площадке работает 527 человек, а уже с начала марта их число будет увеличено до 1000-1200 человек. Идет бетонирование верхнего строения пути: из 2100 метров сделано уже 1700 метров, а уже в феврале начнется прокладка рельсов", - пояснил директор МКУ ГУММиД Юрий Гаранин.Губернатор Валерий Шанцев назвал 2017 год решающим для строительства новой станции метрополитена: "В этом году должны быть закончены все монтажно-строительные работы по объекту. Весной 2018 года станция будет окончательно отшлифована и протестирована, а в мае должна быть полностью готова к открытию".В частности, среди задач, поставленных перед ними на 2017 год, строители назвали начало и окончание работ по устройству верхнего строения пути в правом и левом перегонных тоннелях; окончание проходки левого перегонного тоннеля; окончание работ по возведению монолитных конструкций станции "Стрелка"; заключение договоров субподряда на устройство систем инженерно- технического обеспечения объекта в целом; окончание поставки инженерно-технического оборудования на объект; окончание монтажных работ по инженерному обеспечению объекта. Напомним , подрядчик – ГК "Управление строительства – 620" – начал прокладку левого перегонного тоннеля до станции "Стрелка" в начале октября 2016 года.СПРАВКА:Станция метро "Стрелка" должна появиться в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Она предназначена для обеспечения пассажирского сообщения городских территорий с крупным стадионом "Нижний Новгород". Строительство станции и притоннельных сооружений в прибрежной полосе Мещерского озера проходят в открытых котлованах с креплением "стена в грунте". Перегонные тоннели сооружаются закрытым способом с использованием тоннелепроходческого комплекса "Татьяна", диаметр которого составляет 6 метров, длина более 80 метров, а вес – 415 тонн. Строительная длина участка (включая станцию метро) составляет 2,449 км. Пропускная способность новой линии будет составлять 40 поездов в час "пик" в одном направлении, а провозная способность – 28 тысяч чел в час "пик". В новых тоннелях метропоезда смогут развивать скорость свыше 40 км/ч.

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