Нижегородская семья просит суд взыскать с застройщика 0,8 млн рублей за нарушение сроков передачи квартиры Бизнес

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Семья из Нижегородской области просит суд взыскать с застройщика 0,8 млн рублей за нарушение сроков передачи квартиры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 13 января 2017 года.В суд обратились отец и дочь, проживающие в Дивеевском районе. Истцы просят взыскать с застройщика неустойку за нарушение предусмотренного договорами срока передачи объекта долевого строительства (квартиры) в размере 220 тысяч 220 рублей каждому, штраф в соответствии с законом "О защите прав потребителей" в размере 50% от суммы, присужденной судом, и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч каждому. Таким образом отец и дочь просят суд взыскать с застройщика по 405 тысяч 330 рублей каждому.Из материалов дела следует, что заявители и ответчик заключили договоры участия в долевом строительстве. Застройщик обязался построить жилой многоквартирный девятиэтажный дом в Арзамасе Нижегородской области и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать квартиры дольщикам.Истцы оплатили стоимость работ по договорам в полном объеме - по 1 млн 715 тысяч рублей, всего 3 млн 431 тысяч рублей. Срок передачи квартир определен до 1 ноября 2015 года. Однако до этого срока застройщик не получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома, и до настоящего времени квартиры истцам так и не переданы.В ноябре 2016 года отец с дочерью обратились к застройщику с претензией, в которой просили о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры. Застройщик признал факт просрочки передачи квартиры, но от добровольной выплаты отказался. Поэтому нижегородцы обратились в суд.