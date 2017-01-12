Роспотребнадзор выявил в нижегородской "Пятёрочке" "незамерзайку" с превышением метанола в 610-708 раз Общество





Согласно информации, управление проводит внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оборот непищевой спиртосодержащей продукции.



"По результатам лабораторного исследования незамерзающей стеклоомывающей жидкости, реализуемой в магазине "Пятерочка" ООО "Агроторг" в Дзержинске (ул. Октябрьская, д.20) и Нижнем Новгороде (ул. Гайдара, 24), установлено, что в незамерзающей стеклоомывающей жидкости "ТОР ЕNЕRGY" Капля зимний -20С (производитель, согласно этикетке, ООО "ТПК КИФ", г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, 159, стр.2) содержание метанола превышает допустимые значения в 610-708 раз", - говорится в сообщении.



По данному факту управление приняло меры административного воздействия, реализация стеклоомывающих жидкостей в указанных магазинах прекращена. "В настоящее время управление принимает меры по прекращению реализации вышеуказанной продукции в сети магазинов "Пятерочка". Соответствующая информация направлена в правоохранительные органы", - резюмируется в сообщении.



По информации на 13 января, мониторингом охвачено 424 объекта, выявлено 3938 единиц незаконной спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, средства для гигиены полости рта и пр.) объемом почти 400 литров. Эта продукция снята с реализации, на нее наложен арест.



Специалисты Роспотребнадзора выявили значительное превышение метанола в незамерзающей стеклоомывающей жидкости в торговой сети "Пятёрочка" в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 13 января 2017 года.Согласно информации, управление проводит внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оборот непищевой спиртосодержащей продукции."По результатам лабораторного исследования незамерзающей стеклоомывающей жидкости, реализуемой в магазине "Пятерочка" ООО "Агроторг" в Дзержинске (ул. Октябрьская, д.20) и Нижнем Новгороде (ул. Гайдара, 24), установлено, что в незамерзающей стеклоомывающей жидкости "ТОР ЕNЕRGY" Капля зимний -20С (производитель, согласно этикетке, ООО "ТПК КИФ", г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, 159, стр.2) содержание метанола превышает допустимые значения в 610-708 раз", - говорится в сообщении.По данному факту управление приняло меры административного воздействия, реализация стеклоомывающих жидкостей в указанных магазинах прекращена. "В настоящее время управление принимает меры по прекращению реализации вышеуказанной продукции в сети магазинов "Пятерочка". Соответствующая информация направлена в правоохранительные органы", - резюмируется в сообщении.По информации на 13 января, мониторингом охвачено 424 объекта, выявлено 3938 единиц незаконной спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, средства для гигиены полости рта и пр.) объемом почти 400 литров. Эта продукция снята с реализации, на нее наложен арест. Напомним , управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с начала запрета розничной продажи арестовал 339 литров спиртсодержащей непищевой продукции в регионе. Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции" выпущено 23 декабря 2016 года.

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