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Общество

Более 2 млн нижегородцев обратилось в МФЦ региона в 2016 году

13 января 2017 13:48  [145] Общество
Более 2 млн нижегородцев обратилось в многофункциональные центры (МФЦ) региона в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на государственно-правовой департамент области.

По словам директора уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области Анатолия Карсакова, в 2016 году в МФЦ региона обратилось 2,2 млн нижегородцев, что почти в четыре раза больше, чем в 2014 году. Среди оказанных – 1,6 млн государственных и 504 тысячи муниципальных услуг. Всего в центрах оказывают свыше 100 государственных услуг. В настоящее время во всех районах области действуют 63 МФЦ, 70 удаленных рабочих мест на 754 окна для обслуживания посетителей.

Ранее в связи с принятым на федеральном уровне решением о поэтапном сокращении сети отделений и созданием межрайонных центров Росреестра губернатор Валерий Шанцев дал поручение развивать услуги Росреестра и Кадастровой палаты на базе МФЦ.

"По поручению губернатора в настоящее время ведется работа по расширению возможности предоставления наиболее востребованных услуг среднему и малому бизнесу на базе многофункциональных центров. Уже в этом году в Нижнем Новгороде на улице Рождественская, 24 откроется новый МФЦ для бизнеса. В ближайшее время начнется ремонт помещений и закупка оборудования. Запланирована работа 10 окон. На базе МФЦ для бизнеса будут оказываться свыше 50 госуслуг, которые уже сейчас оказываются на базе действующих МФЦ, в том числе услуги Кадастровой палаты, Росреестра, налоговой службы. В районах будет организована работа на базе действующих центров. Для предпринимателей будут выделены отдельные окна", - пояснил Анатолий Карсаков.

Как сообщалось ранее, скидка в размере 30% распространится на ряд госуслуг с 1 января 2017 года.

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Теги:
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