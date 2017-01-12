УФАС предписало нижегородскому правительству отменить постановление о поддержке сахарного производства Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Нижегородской области выдало правительству региона предупреждение об отмене постановления о субсидиях на поддержку свеклосахарного производства. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УФАС 17 января 2017 года.



Согласно информации, это предупреждение было выдано 30 декабря 2016 года. Речь идет о постановлении №804 от 24 ноября того же года. Документ утверждает порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку свеклосахарного производства в регионе. В антимонопольном ведомстве сочли, что в постановлении имеются признаки нарушения ч.1 ст.15 закона "О защите конкуренции". Оно должно быть отменено до 1 февраля 2017 года. Если этого не произойдет, то по истечении десяти дней УФАС возбудит дело.



В правительстве области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что предложение УФАС об отмене постановления № 804 действительно поступало. "Документ рассматривается правительством, в установленном порядке и в установленные сроки по нему будет принято решение", - отметили в облправительстве, добавив, что в текущем году средства бюджета сахароперерабатывающим предприятиям не выделялись.







Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Нижегородской области выдало правительству региона предупреждение об отмене постановления о субсидиях на поддержку свеклосахарного производства. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УФАС 17 января 2017 года.Согласно информации, это предупреждение было выдано 30 декабря 2016 года. Речь идет о постановлении №804 от 24 ноября того же года. Документ утверждает порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку свеклосахарного производства в регионе. В антимонопольном ведомстве сочли, что в постановлении имеются признаки нарушения ч.1 ст.15 закона "О защите конкуренции". Оно должно быть отменено до 1 февраля 2017 года. Если этого не произойдет, то по истечении десяти дней УФАС возбудит дело.В правительстве области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что предложение УФАС об отмене постановления № 804 действительно поступало. "Документ рассматривается правительством, в установленном порядке и в установленные сроки по нему будет принято решение", - отметили в облправительстве, добавив, что в текущем году средства бюджета сахароперерабатывающим предприятиям не выделялись. Напомним , в конце октября 2016 года Заксобрание Нижегородской области поддержало выделение 125 млн рублей на поддержку свеклосахарного производства. Соответствующие изменения были внесены в закон об областном бюджете на 2016 год, хотя на стадии обсуждения они вызвали у депутатов немало вопросов. В частности, отмечалось, что большая часть этой субсидии будет получена АО "Сергачский сахарный завод" (с мая 2016 года находится под управлением агрофирмы "Весна"). Представители правительства при этом заявляли , что деньги выделяются на условии 50-процентного федерального софинансирования. Напомним также , в августе 2016 года стало известно, что агрофирма "Весна" намерена инвестировать 10,5 млрд рублей в развитие Сергачского сахарного завода до 2019 года. Инвестиционный проект развития предусматривает увеличение производственных мощностей до 8 тысяч тонн переработки свеклы в сутки к 2019 году, расширение земельного банка до 80-100 тысяч га, повышение урожайности сахарной свеклы до 450 центнеров с гектара, увеличение объема выращивания сахарной свеклы со 100 до 900 тысяч тонн.

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